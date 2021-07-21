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أوربا قلقة من استمرار دخول العراقيين إلى أراضيها بشكل غير قانوني وتوجه طلباً للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-21T05:00:50+0000
أوربا قلقة من استمرار دخول العراقيين إلى أراضيها بشكل غير قانوني وتوجه طلباً للكاظمي

شفق نيوز/ عبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن قلقه العميق من استمرار دخول أعداد متزايدة من المواطنين العراقيين إلى أراضي الاتحاد وخاصة إلى ليتوانيا، بشكل غير قانوني عبر بيلاروسيا.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع جرى أمس الثلاثاء عبر دائرة فيديو مغلقة بين المسؤول الأوروبي ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ونقل مصدر أوروبي مطلع عن ميشيل قوله: "ننتظر من العراق مواقفا وتصرفات حازمة تجاه هذا الأمر، خاصة لجهة احترام مبدأ إعادة القبول المنصوص عنه في اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين بروكسل وبغداد".

وكانت السلطات الليتوانية اتهمت سابقا بيلاروس بتنظيم رحلات لمواطنين عراقيين إلى أراضيها تمهيدا لمرورهم إلى دول الاتحاد وخاصة ليتوانيا بشكل غير قانوني، محملة العراق جزءا كبيرا من المسؤولية.

وأضاف المصدر أن المسؤولين الأوروبي والعراقي بحثا أيضا مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال محاربة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش، تحت رعاية التحالف الدولي، حيث "قدم ميشيل تعازيه للكاظمي بضحايا انفجار مدينة الصدر.

وتناولت محادثات ميشيل والكاظمي أيضا مسائل تتعلق بتعميق التعاون الثنائي والانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر القادم.

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