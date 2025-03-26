وجّه رسالة للقوى السياسية.. ساكو يعتبر تمثيل المسيحيين "خاطئ" ويطالب بسجل انتخابي خاص

شفق نيوز/ وصف زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الأربعاء، التمثيل السياسي للمسيحيين بأنه "خاطئ"، وفيما طالب بحصر التصويت على مقاعد "الكوتا" بين المسيحيين بسجل خاص بالناخبين، وجّه رسالة إلى الشيعة والسنة والكورد.

وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أشهر قليلة تفصلنا عن الحق الدستوري لكل مواطن عراقي في الذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار من يمثله والمشاركة الكثيفة في الانتخابات والاختيار الصحيح للمرشحين الذي يشهد له بالبنان والصدق والنزاهة والذين يفهمون اليات السياسة لضمان دولة القانون ودولة مدنية تحافظ على حقوق جميع المواطنين على حد سواء وتوفير لهم الامن والخدمات".

وحث ساكو، جميع المواطنين وبشكل خاص المسيحيين على "تحديث سجلهم الانتخابي والحصول على بطاقة الناخب ليتمكنوا من التصويت"، مؤكداً أن "العراقيين المسيحيين اصيلين في بلدهم ومتجذرون فيه، ومتمسكون بهويتهم، حتى الذين هاجروا وقدموا من أجله تضحيات كثرة".

وتابع، أن "تمثيلنا الحالي خاطئ ونرفض أن نكون وقوداً لمصالح هذا وذاك، ومن هذا المنطلق أتوجه إلى الشيعة والسنة والكورد في الحكومة الاتحادية لمساعدتنا في استعادة تمثيلنا ودورنا وحقوقنا، وأقترح حصر التصويت على مقاعد الكوتا بين المسيحيين بسجل خاص بالناخبين ليختاروا من يعتقدونه قادراً على أن يخدم بلدهم ويخدمهم".

وختم ساكو، بالقول: "بصفتي رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم أوكد أن كنيستنا تقف مع من يخدم الوطن ويعمل من أجل مواطنيه ويحقق لهم العدالة والأمن والأمان ونحن على استعداد لوضع كل إمكانياتنا في خدمة العراق حيث جذورنا وتاريخنا وتراثنا".