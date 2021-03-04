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وثيقة .. وزير المالية يرد على البرلمان بشأن إيرادات النفط المصدر من إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T06:00:42+0000
وثيقة .. وزير المالية يرد على البرلمان بشأن إيرادات النفط المصدر من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، بعدم تسلم أي إيرادات مالية عن كميات النفط المصدرة من إقليم كوردستان.

جاء ذلك في جوابه على سؤال تحريري وجهه إليه عضو مجلس النواب فالح حسن الخزعلي.

ووفقا لوثيقة مذيلة بتوقيع الوزير وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه فإن إقليم كوردستان "لم يرسل أي جداول بالإيرادات منذ عام 2014 ولغاية 2020".

ويسعى إقليم كوردستان إلى تثبيت حصته في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 مقابل تسليم 250 الف برميل من انتاجه للنفط يوميا و50% من أقيام المنافذ الحدودية إلا أنه ولغاية الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في شهر شباط الماضي من العام 2021 عن رفضه للأصوات السياسية العراقية التي تطالب بتسليم الملف النفطي للإقليم كاملة بيد الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي  ان العراق يمر بظروف صعبة وطلبنا تضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً أو اقيامه مع نصف واردات المعابر إلى الحكومة الاتحادية.

واستطرد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول "نسمع من يقول ان الاقليم يجب ان يسلم ملفه النفطي كاملة الى بغداد وهذا أمر غير دستوري ولا نقبل بانتهاك حقوق كوردستان".

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