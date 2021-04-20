وثيقة.. وزير الثقافة يطلق "رصاصة الرحمة" على المتاحف العراقية

شفق نيوز/ قرر وزير الثقافة حسن ناظم، فك ارتباط متاحف المحافظات والحقاها بالمفتشيات الاثارية، وحجب المخصصات المالية عن أمناء المتاحف.

وبحسب وثيقة حصلت وكالة "شفق نيوز" عليها، فإن وزير الثقافة اوعز بإلغاء شعب المتاحف في المحافظات والحقاها بمفتشيات المحافظات التابعة لدائرة التحريات والتنقيبات وتكون بمستوى (وحدة).

وبينت الوثيقة، أنه سيتم حجب مخصصات المنصب البالغة 15% عن أمناء متاحف المحافظات.

وبحسب مدير عام متحف ذي قار الحضاري، عامر عبد الرزاق، في حديث مقتضب لوكالة شفق نيوز، فإن القرار "يمثل رصاصة الرحمة بحق المتاحف في المحافظات، كما أنه سلم المتحف لأشخاص غير مختصين بإدارتها، وإبعاد المختصين عنها".

وبين، انه "بموجب هذه الوثيقة لم يعد لإدارة المتحف إصدار اي كتاب او أمر او حتى استلام اي شيء يتعلق بالاثار".