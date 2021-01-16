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وثيقة.. هيئة عراقية تخاطب فيسبوك لرفع الحجب عن الحشد وقادته

Category: سیاسة

Date: 2021-01-16T14:21:10+0000
وثيقة.. هيئة عراقية تخاطب فيسبوك لرفع الحجب عن الحشد وقادته

شفق نيوز/ دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى رفع الحظر المفروض على هيئة الحشد الشعبي والمؤيدين له، معتبرة أن هذا الحظر يمس مؤسسات الدولة العراقية وحرية التعبير.

وذكرت الهيئة في شكوى موجهة الى فيسبوك بتاريخ أول أمس الخميس، وردت لوكالة شفق نيوز، انها تلقت الكثير من "الشكاوى حول موضوع حجب او حظر الصفحات والحسابات على منصتكم بسبب وجود منشورات تتعلق بمؤسسة حكومية وهي هيئة الحشد الشعبي وبعض رموزها وقادتها".

وأشارت الهيئة الى انها بصفتها "المنظم الوحيد لقطاعي الاعلام والاتصالات في العراق، ندعوكم الى إعادة النظر بهذا الموضوع كونه يمس مؤسسات الدولة العراقية واحترام حرية الرأي وإتاحة الفرصة لمنتسبي هيئة الحشد وجمهورها ومؤيديها بالتعبير عن التضحيات التي قدمتها هذه المؤسسة في سبيل تحرير الاراضي العراقية".

ولفتت الى ان هذه المنشورات "لا تروج للعنف ولا تحرض على الايذاء تجاه الاخرين على اساس العرق او الطائفة او الانتماء الديني، وانما الهدف هو التذكير بمواقف شهداء هذه المؤسسة".

يشار الى ان شركة فيسبوك اتخذت إجراء مؤخراً بحظر أي صفحات أو منشورات أو كلمات تروج للحشد الشعبي أو يرد فيها كلمة "الحشد الشعبي".

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