وثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تفرض 11 قيداً على البرامج الحوارية

شفق نيوز/ فرضت هيئة الإعلام والاتصالات، قيوداً جديدة على البرامج الحوارية للقنوات الفضائية العراقية، كما حددت نوعية الضيوف الذين تتم استضافتهم، وطبيعة المحاور المطروحة خلال اللقاءات.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، فقد اشترطت على القنوات الفضائية استضافة "ذوي الاختصاص والكفاءة العالية ومن لديه القدرة على تدارك المواقف المحرجة وعدم الوقوع في الاخطاء التي تؤدي الى تأزيم الوضع السياسي والامني وحتى الاجتماعي".

وفي شرط آخر في غاية الغرابة "عدم استضافة أفراد مجهولين يرفضون تحمل مسؤولية تصريحاتهم، وإبداء غاية الحرص عند طرح محاور النقاش على تمثيل وجهات النظر المتعددة في قضية معينة".

وطالبت بتجنب دعوة أفراد أو جهات "محظورة دستوريا وقانونيا او مدانين وفق أوامر قضائية"، مشددة على "عدم السماح لضيوف البرامج بطرح الحوارات التي تشكل تهديدا للنظام الديمقراطي في العراق او تساهم في تعطيل الانتخابات".

واكدت الهيئة على "الامتناع عن طرح كل ما يسيء للذات الالهية والاديان والمذاهب والرموز الدينية والمعتقدات والاديان الاخرى"، مشددة على "منع الحوارات المخلة بالاداب او الخادشة بشكل واضح للحياء والذوق العام او الالفاظ النابية التي توحي بمضامين غير لائقة".