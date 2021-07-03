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وثيقة: نقل رئيس جامعة الدفاع من منصبه بموافقة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T16:45:31+0000
وثيقة: نقل رئيس جامعة الدفاع من منصبه بموافقة الكاظمي

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش، حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقل ضابط برتبة فريق من منصبه.

وبحسب الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز؛ ينقل الفريق الركن سعد مزهر محسن (العلاق) من منصبه كرئيس لجامعة الدفاع للعلوم العسكرية العليا إلى مقر رئاسة أركان الجيش.

وجاء في الوثيقة أيضا، أن اللواء الركن غالب كريم عبود سيحل محل العلاق رئيسا لجامعة الدفاع.

وكان الفريق العلاق قد ظهر قبل مدة في تسجيل فيديو وهو ينتقد إجراءات قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية بالاستيلاء على مواقع لقنوات تلفزيونية لأحزاب وفصائل شيعية.

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