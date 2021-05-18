وثيقة.. نقابة الأطباء العراقية تطرح 4 أسماء لمنصب وزير الصحة

شفق نيوز/ طرحت نقابة الأطباء العراقيين، يوم الثلاثاء، 4 أسماء لمنصب وزير الصحة خلفاً للوزير المستقيل حسن التميمي.

وقال نقيب الاطباء العراقيين جاسم مطشر ثامر العواد العزاوي في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "نطرح أمامكم مقترح نقابة الأطباء بترشيح شخصيات طبية عراقية لها مكانتها الطبية وسمعتها النظيفة لشغل منصب وزير الصحة للفترة الانتقالية القادمة.

والاسماء هم: 1- الدكتور مشتاق جاب ابو الهيل / تولد البصرة 1966

2- الدكتور عمار كاني باسين / تولد كربلاء 1969

3- الدكتور سعد کامل اللامي / تولد ميسان 1977

4- الدكتور جواد عبد الكاظم الموسوي / تولد بغداد 1977.

ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (4 أيار الجاري)، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.