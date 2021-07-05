وثيقة.. نائب يكشف عن "تهرب ضريبي" لشركات الاتصالات ويطالب بمحاسبتها

شفق نيوز/ كشف النائب جمال المحمداوي، يوم الاثنين، أن شركات الهاتف النقال في العراق "متهربة ضريبياً" لسنوات عدة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للضرائب دعت وزارة المالية إلى إيقاف عمل إحدى تلك الشركات ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

وقال المحمداوي كتاب موجه إلى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات قدمت بياناتها المالية للسنوات (٢٠٠٩ - ٢٠١٣) وتم تقديرها اداريا عن تلك السنوات ولم تقدم بياناتها المالية للسنوات (٢٠١٤ - ٢٠١٦)".

واضاف ان الهيئة العامة للضرائب بينت بتاريخ (٢٠/٦/٢٠١٧) انه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات، مشيراً إلى أن هيئة الضرائب "سبق وان فاتحت وزارة المالية مكتب الوزير بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠١٦ لغرض ايقاف نشاط الشركة ومراجعة الهيئة كونها متهربة من التحاسب الضريبي وكان من المفترض اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها".

ولفت المحمداوي إلى ان "شركة كوروك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيا ولم تقدم بياناتها المالية لاي سنة وقد بين قسم الشركات في هيئة الضريبة ان الشركة تتحاسب ضريبا في اقليم كوردستان وبحسب كتاب هيئة الاعلام والاتصالات في ١٣/١٠/٢٠١٦ ولم يتم التنسيق مع الإقليم لاستحصال حصة خزينة الدولة".

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستحصال حصة الخزينة العامة للدولة.