وثيقة .. نائب يكشف عن تشكيل لجنة نيابية لمراقبة أملاك الدولة: هناك آلاف العقارات المستغلة

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب باسم نغيمش، عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوا مهمتها مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني.

وقال عضو اللجنة النيابية المؤقتة باسم نغيمش، لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة هذه اللجنة النيابية متابعة أملاك الدولة والحفاظ عليها، وهي مهمة ليست سهلة، ولكن هي خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن "هذه أول مرة تُشكّل لجنة لمتابعة عقارات الدولة، وأن أموال الدولة يجب أن تتم مراقبتها ومتابعتها".

وتابع أنه "كان في الدورات السابقة متابعة و نشاطات فردية لعقارات الدولة، لكن بالوقت الحالي تكون المتابعة على مستوى اللجنة التي تشكلت بأمر ديواني من رئاسة مجلس النواب".

وأضاف نغيمش أن "هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني، وسنعمل في اللجنة على متابعة العقارات، ومتى تم التجاوز عليها واستخدامها والمبالغ المستحصلة والإيرادات المالية منها".

وأشار إلى أن "اللجنة ستقدم توصياتها الى مجلس النواب بعد الانتهاء من عملها، وأن عملها لا يستثني احدا أو جهة والكل مشمول".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة بأسماء أعضاء اللجنة التي تتكون من 11 عضواً وتبدأ بالنائب أمير المعموري، وتنتهي بالنائبة نرمين معروف غفور، وبينهم النائب بااسم نغيمش.