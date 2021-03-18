وثيقة.. نائبة كوردية تطالب بفتح مكتب لمؤسسة السجناء في حلبجة لتطبيق قانون رفحاء

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سلمی عمر عثمان، يوم الخميس، بفتح مكتب لمؤسسة السجناء السياسيين في حلبجة بغية ترويج معاملات شمولهم بقانون محتجزي رفحاء.

وقالت عثمان في كتاب موجه إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن القانون الخاص بمحتجزي رفحاء، شمل أيضاً ضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى ايران، مبينة "للأسف منذ تاريخ صدور القانون والی الان لم يستطيع ضحايا حلبجة ترويج معاملات شمولهم بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين".

وأشارت الى ان اهم اسباب عدم ترويج المعاملات هو عدم فتح مكتب يمثل مؤسسة السجناء السياسيين في حلبجة، داعية رئيس اللجنة النيابية إلى الموافقة على مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة السجناء السياسيين بضرورة فتح مكتب للمؤسسة الاستقبال طلبات اهالي قضاء حلبجة.