(وثيقة) مهمة لخريجي الفيزياء الطبية.. الصحة النيابية تطالب الاتحادي بتعيينهم مركزياً 

شفق نيوز / كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، عن مخاطبة مجلس الخدمة الاتحادي بشأن شمول خريجي قسم الفيزياء الطبية بالتعيين المركزي أو بنسبة 25% من التعيينات، فيما طالبته بفصل هذه التعيينات عن أقرانهم من خريجي قسم علوم الفيزياء.

وقالت النائبة الأولى لرئيس لجنة الصحة النيابية أسماء العاني لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة أرسلت كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بشأن شمول الخريجين من قسم الفيزياء الطبية بالتعيين المركزي عبر تخصيص درجات وظيفية وفصل خريجو هذا القسم عن قسم علوم الفيزياء".

وأضافت العاني "نحن نعمل نحن على ان يكون تعيين خريجي قسم الفيزياء الطبية بالتعيين المركزي أو بالنسبة 25%"، مبينة أن "رئيس الخدمة الاتحادي وعدنا خيراً بعد النظر ومناقشة الطلب المقدم من قبلنا".

وتدرج شفق نيوز نسخة من الوثيقة المرسلة الى مجلس الخدمة الاتحادية والتي حصلت عليها بشكل حصري.