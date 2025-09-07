وثيقة.. مكتب السوداني يقاضي محللاً سياسياً ويكشف "اسمه الحقيقي"

شفق نيوز- بغداد

أقام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوى قضائية ضد المحلل السياسي نزار حيدر.

ووفقاً لنص الطلب الذي تقدم به مكتب السوداني، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز: "نرافق ربطاً بقرص مدمج (CD) يتضمن مقطع صوتي منافي للحقيقة منسوب إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والذي تم تداوله عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) من قبل صفحة المدعو (نزار حيدر) اسمه الحقيقي (عبد الكريم محمد علي الكريدي) (المرفقة صورة ضوئية عنها ربطاً)".

وأضاف الطلب: "للتفضل بتحريك شكوى جزائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منهم صاحب صفحة (نزار حيدر) المدعو (عبد الكريم محمد الكريدي) والمستخدم الفعلي للصفحة آنفاً".