وثيقة.. مطالبة بإجراء تقييم للحالة العقلية لمسؤول ومعاونه

شفق نيوز/ طالب عضو في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحالة مسؤول ومعاونه إلى لجنة طبية لتقييم حالتهما العقلية نتيجة "تصرفاتهما غير السوية".

وجاء في وثيقة صادرة من النائب عبد الهادي السعداوي وموجهة إلى الكاظمي، أنه لاحظ "من خلال المتابعة الدقيقة وجود اضطرابات نفسية وعقلية لدى كل من المدير العام للتقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون ومعاونه نعمة حربي لفتة".

وأضاف أن "تصرفاتهما غير السوية أثناء الدوام تتطلب إحالتهما إلى لجان طبية للكشف عن قدراتهما العقلية والنفسية، لا سيما أن الكوادر المتقدمة في وزارة التربية يجب أن يكونوا على أعلى مستوى فكري وعقلي كونها الوزارة المسؤولة عن تخريج الأجيال القادمة للبلد وكذلك الحفاظ على سمعة المؤسسة التربوية على أكمل وجه".