وثيقة.. مطالبة برلمانية بفك ارتباط بلدتين من الأنبار واعادتهما إلى كربلاء

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة كربلاء، حامد الموسوي، يوم السبت، بإعادة ضم ناحيتين في محافظة الانبار إلى كربلاء.

وقال الموسوي في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "سبق أن قام النظام البعثي بفك ارتباط ناحيتيّ الرحالية والنخيب التابعتين لمحافظة كربلاء والحاقهما بمحافظة الأنبار".

واشار الى ان "هذين القرارين كانا بناء على طلب من وزير الداخلية آنذاك لدواعٍ أمنية ولم يكن طلباً ورغبة من المحافظتين او من قبل الاهالي، مما يؤشر استهدافاً ممنهجاً من قبل النظام البعثي وسياساته الطائفية المعروفة".

وطالب الموسوي بإعادة الناحيتين الكربلائيتين الى الخارطة الإدارية لمحافظة كربلاء وفك ارتباطهما من محافظة الانبار.