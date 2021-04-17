سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. مطالبة برلمانية بفك ارتباط بلدتين من الأنبار واعادتهما إلى كربلاء

Category: سیاسة

Date: 2021-04-17T08:47:14+0000
وثيقة.. مطالبة برلمانية بفك ارتباط بلدتين من الأنبار واعادتهما إلى كربلاء

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة كربلاء، حامد الموسوي، يوم السبت، بإعادة ضم ناحيتين في محافظة الانبار إلى كربلاء.

وقال الموسوي في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "سبق أن قام النظام البعثي بفك ارتباط ناحيتيّ الرحالية والنخيب التابعتين لمحافظة كربلاء والحاقهما بمحافظة الأنبار".

واشار الى ان "هذين القرارين كانا بناء على طلب من وزير الداخلية آنذاك لدواعٍ أمنية ولم يكن طلباً ورغبة من المحافظتين او من قبل الاهالي، مما يؤشر استهدافاً ممنهجاً من قبل النظام البعثي وسياساته الطائفية المعروفة".

وطالب الموسوي بإعادة الناحيتين الكربلائيتين الى الخارطة الإدارية لمحافظة كربلاء وفك ارتباطهما من محافظة الانبار.

related

متظاهرون يهتفون ضد إيران امام قنصليتها بكربلاء

Date: 2019-10-26 19:45:07
متظاهرون يهتفون ضد إيران امام قنصليتها بكربلاء

حكومة الأنبار تكشف حقيقة وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا

Date: 2019-09-04 15:03:35
حكومة الأنبار تكشف حقيقة وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا

الأنبار.. اتهام للحشد الشعبي بعرقلة افتتاح طريق استراتيجي

Date: 2021-02-02 20:29:44
الأنبار.. اتهام للحشد الشعبي بعرقلة افتتاح طريق استراتيجي

قبيلة تطالب رئيس البرلمان بالاعتذار: الحلبوسي مطلوب عشائرياً

Date: 2021-04-16 15:35:54
قبيلة تطالب رئيس البرلمان بالاعتذار: الحلبوسي مطلوب عشائرياً

مسؤول إيراني يتهم "ثالوثاً" بهتك "حرمة" كربلاء والنجف

Date: 2019-11-28 11:54:34
مسؤول إيراني يتهم "ثالوثاً" بهتك "حرمة" كربلاء والنجف

نائب عن الانبار: لم نتلقَ أي دعمٍ خارجي للإعمار ونسعى لـ"أقلمة" العراق

Date: 2020-10-24 18:58:18
نائب عن الانبار: لم نتلقَ أي دعمٍ خارجي للإعمار ونسعى لـ"أقلمة" العراق

وثيقة.. صرف 7 مليارات في كربلاء تحت بند "الاحتفالات"

Date: 2019-06-15 11:48:05
وثيقة.. صرف 7 مليارات في كربلاء تحت بند "الاحتفالات"

محتجو كربلاء يقولون كلمتهم بشأن ترشيح الركابي لرئاسة الحكومة

Date: 2020-02-15 18:28:39
محتجو كربلاء يقولون كلمتهم بشأن ترشيح الركابي لرئاسة الحكومة