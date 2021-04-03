وثيقة.. مسؤولون محليون بذي قار يطالبون بحسم منصب المحافظ ويطلقون تحذيراً

شفق نيوز/ طالب 13 مسؤولاً محلياً في محافظة ذي قار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم ملف منصب المحافظ، محذرين من العودة إلى "نقطة الصفر".

وقالوا في مناشدة وجههوها الى الكاظمي وأعضاء مجلس النواب، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "لايخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي تشهدها محافظة ذي قار ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كرؤساء الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار وتماسنا مع الشارع في المحافظة".

وحذروا من "العودة إلى نقطة الصفر بعد أن عم الهدوء إلى هذه المحافظة العزيزة، يرجى منكم تحمل المسؤولية وحسم موضوع تنصيب محافظ ذي قار والاستجابة إلى مطالب أبناء المحافظة وإنصاف عوائل الشهداء والجرحى".

وتابعوا "لكي تنهض هذه المحافظة من واقعها المنكوب وخصوصا بعد إقرار الموازنة العامة والتوجه لحملة الأعمار وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة لذا يتطلب أن تكون هناك إدارة للمحافظة ذات مقبولية من الشارع الذي قاري . للإشراف و تنفيذ تلك المشاريع".

والموقعون على الطلب هم

1- قائممقام الناصرية .. منير طاهر البكاء

۲- قائممقام سوق الشيوخ .. احمد هاشم صالح

٣- قائممقام قضاء الفجر .. مهدي شناوه منشد

4- قائممقام قضاء البطحاء .. عبد الله حامد

٥ - قائممقام الفهود عماد العبادي

٦- قائممقام قضاء الجبايش .. حسام عبد الباري

۷- قائممقام قضاء كرمة بني سعيد .. علي صالح محمد

۸- قائممقام قضاء قلعة سكر.. كاظم جرو کریم

٩- مدير ناحية العكيكة .. حازم طارق سعدون

۱۰. مدير ناحية الفضلية .. جابر راهي فرحان

١١. مدير ناحية المنار .. فاضل عبد الحسين

۱۲. مدير ناحية ميسلون .. سعيد حميد

۱۳. مدير ناحية اور .. رعد يوسف سلطان