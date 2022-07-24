وثيقة .. مدير عام هيئة الجمارك يقدم شكوى ضد الصحفي قصي شفيق

شفق نيوز/ قدم مدير عام هيئة الجمارك العراقية شاكر محمود الزبيدي، يوم الأحد، شكوى ضد الصحفي قصي شفيق بتهمة "التشهير".

وجاء في الشكوى المعنونة الى قاضي تحقيق الكرادة والتي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، "بتأريخ ٢٠٢٢/٧/٢٤ ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي قـام المشـكـو منه (قصي شفيق) بـالتهجم وكيّل التهم على موظفي الهيئة العامة للكمارك وتحديد اسم (ابو الكمارك) بدعوى قيامه بالهجوم على منزله واصابة احـد افراد عائلته، ولقيامه بالتشهير بموظفي الدائرة واتهامهم بالفساد والارهاب دون اي دليل يذكر عليه ولما تقدم فأن الدائرة تطلب من عدالة محكمتكم الموقرة الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه".

وفجر اليوم الاحد، أفاد الصحفي العراقي قصي شفيق الدلوي، بتعرض منزله في العاصمة بغداد إلى هجوم مسلح مما أسفر عن إصابة والدته ونجله بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شفيق في تسجيل فيديو نشره على صفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم وهو يحمل بيده أغلفة اطلاقات نارية، إنه تم استهداف منزله "بسلاح (M4) بعتاد كامل، وبقنبلة يدوية مما أدى إلى تدمير محتويات المنزل"، عازيا السبب وراء الهجوم إلى حديثه عن سُرّاق المال العام".

وأضاف أن والدته أُصيبت بجروح خطيرة وكذلك أبنه الطفل، متهماً مسؤولين بهيئة الجمارك وآخر شقيق مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية بالوقوف وراء استهداف منزله.