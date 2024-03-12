وثيقة .. مجلس محافظة صلاح الدين يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحكومة المحلية

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحكومة المحلية بالمحافظة.

وقرر رئيس المجلس عادل عبد السلام حمد الصميدعي في كتاب رسمي مُذيّل بتوقيعه ورد لوكالة شفق نيوز، فتح باب الترشيح اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 12 من شهر آذار/ مارس، ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.

وقرر ايضا ان تنعقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد في يوم الاحد المصادف 17 من شهر آذار/ مارس 2024.

ودعا الصميدعي، "من يرغب أو يجد في نفسه القدرة والكفاءة"، للتصدي الى هذا المنصب، إلى "تقديم السيرة الذاتية إلى رئاسة المجلس حصراً".

كما اشترط رئيس المجلس، "تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (5)، والمادة (25/أولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

ولكن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رفض، في شهر شباط الماضي، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين، مشيراً إلى أن انتخابه مخالف للقانون.

وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.

يشار الى أن احمد الجبوري "ابو مازن" نائب حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت المصادقة عليه بعد صدور الأحكام القضائية ضده وخروجه من السجن بالعفو العام.