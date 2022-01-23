وثيقة.. مجلس الوزراء يشرع بإجراءات فصل وزارة البيئة عن الصحة

شفق نيوز/ عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، كتاباً رسمياً وجهت به الجهات المعنية بالعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

وكان وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي قد أعلن في شهر آب/أغسطس من العام 2021 عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ أهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.