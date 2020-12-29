وثيقة.. مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب أول وزير بحكومة الكاظمي

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب، شهر كانون الثاني المقبل موعداً لجلسات استجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي.

وجاء في وثيقة موجهة من مجلس النواب إلى مكتب وزير المالية، بتاريخ 28 كانون الأول الجاري، وردت لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على طلب الاستجواب المقدم من النائب يوسف بعير علوان الكلابي ولتوفر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب، نحيل اليكم الاسئلة والوقائع والنقاط التي تناولها طلب استجواب وزير المالية المشار اليه انفا".

وبحسب الوثيقة فقد حدد مجلس النواب تاريخ الاستجواب بأنه سيكون في شهر كانون الثاني 2021.

يشار إلى أن وزير المالية علي علاوي، هو أول وزير في حكومة مصطفى الكاظمي سيتم استجوابه في مجلس النواب.

وكانت وثيقة برلمانية وردت لوكالة شفق نيوز، كشفت عن أن 40 نائبا قدموا طلبا لرئاسة مجلس النواب، لاستجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

وجاء في الطلب الذي قدمه النائب عدي عواد، من تحالف سائرون، أنه استنادا لأحكام الدستور العراقي "أتقدم بطلب استجواب وزير المالية علي علاوي لإخفاقه في إيجاد الحلول للأزمة المالية.

وأشار الى ان لجوء وزير المالية إلى أساليب تمس المواطن من خلال التلاعب بسعر صرف الدينار، وفشله في أداء مهامه كوزير مالية.

وحمل الطلب توقيع 40 نائبا، لم يذكر تفاصيل عن انتماءاتهم السياسية.

ويأتي الطلب، عقب اعتماد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق الأحد، تخفيض قيمة الدينار رسميا إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.