وثيقة .. إلغاء الحقوق التقاعدية لأحد أقدم مرافقي الرئيس العراقي السابق صدام حسين

شفق نيوز/ ألغت هيئة التقاعد الوطنية، الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين الذي يُعد أحد أقدم مرافقي رئيس النظام السابق في العراق الراحل صدام حسين.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الهيئة و المذيلة بتوقيع رئيسها ماهر حسين رشيد بتاريخ 23 من شهر آذار/مارس الجاري، فقد تقرر إلغاء الحقوق التقاعدية كافة للمدعو (أرشد ياسين رشيد نجم) إستناداً "لأحكام البند ثانياً" من المادة (31) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 214 المعدل، وإتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وتوفي اللواء الطيار أرشد ياسين الناصري في مطلع العام 2022 عن عمر ناهز 73 عاماً في العاصمة القطرية الدوحة جراء مرض عضال الم به.

والناصري ابن خالة صدام حسين، وزوج أخته غير الشقيقة، نوال إبراهيم الحسن.