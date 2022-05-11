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وثيقة.. كتلة برلمانية تجمع تواقيع النواب من أجل "أئمة البقيع"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T13:41:06+0000
وثيقة.. كتلة برلمانية تجمع تواقيع النواب من أجل "أئمة البقيع"

شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، يوم الاربعاء، عن جمع تواقيع النواب والموافقات الرسمية بشأن إعادة تشييد مراقد "أئمة البقيع" في السعودية.

وطلب الخزعلي في كتاب موجه الى رئاسة البرلمان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، استحصال موافقة هيئة الرئاسة لمخاطبة وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية لإيصال صوت أتباع ومحبي اهل البيت في العراق الى المملكة العربية السعودية لبناء أضرحة ومقامات أئمة البقيع عليهم السلام.

ودعا الخزعلي في طلبه إلى أن تسمح السلطات السعودية للحجاج بزيارة أضرحة ائمة البقيع.

ووقع قرابة 60 نائباً على الطلب.

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