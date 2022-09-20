وثيقة.. قضية جديدة ضد وزير النفط والقضاء يتدخل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، يوم الثلاثاء، أمراً يقضي بمنع التصرف بقطعة أرض استولت عليها شركة النفط الوطنية بتوجيه وزير النفط احسان عبد الجبار.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد وجهت المحكمة دائرة التسجيل العقاري في الكرخ الاولى بإيقاف إجراءات نقل ملكية القطعة المرقة (۱۸/۷ مقاطعة ۲۰ داودي) الى شاغليها، لكون محكمة الكرخ تجري تحقيقاً بالإخبارات المتضمنة قيام شركة النفط الوطنية بالاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور الداودي خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة.

واضافت "وبغية استكمال التحقيقات أصوليا قررت المحكمة بقرارها المؤرخ في ۲۰۲۲/۹/۲۰ وضع اشارة منع التصرف على القطعة المرقمة (۱۸/۷

مقاطعة ۲۰ داوودي) لاتخاذ اللازم وتأشير مضمون قرارنا واعلامنا".

وفي وقت سابق اليوم، قدّم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، شكوى إلى الإدعاء العام العراقي ضد وزير المالية وكالة (وزير النفط أيضاً) إحسان عبد الجبار إسماعيل بتهمة التأخير المتعمد في إطلاق التمويلات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ووفقا للشكوى التي قدمها السلامي وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، فإن "وزير المالية تعمد التأخير في طلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات".

وتشير الشكوى إلى أن "هذا التأخير المتعمد أدى إلى عدم تنفيذ المشاريع في الوزارات والمحافظات".

وطالب السلامي الإدعاء العام الشكوى ضد وزير المالية وكالة "بسبب التقصير والإهمال والإضرار بمصالح الشعب العراقي".