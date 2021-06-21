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وثيقة.. إقالة خمسة مسؤولين محليين في ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-06-21T14:39:26+0000
وثيقة.. إقالة خمسة مسؤولين محليين في ذي قار

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، يوم الاثنين، إعفاء عدد من المسؤولين المحليين وتكليف بدلاء عنهم.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب القانون تقرر إعفاء حيدر محسن جري مدير التخطيط العمراني وتكليف المهندس هادي طاهر جاسم مؤقتا لحين تسمية البديل".

وقرر الخفاجي ايضا ، "إعفاء جلال یاسر وميان مدير هيئة الضرائب - فرع ذي قار وتكليف محمد رهيف خلف بدلا عنه".

كما اعفى محافظ ذي قار ، "المهندس کاظم جبر سدخان مدير بلدية الناصرية وتكليف المهندس علي عدنان زويري الادارة البلدية مؤقتا لحين تسمية البديل، اضافة الى اعفاء المهندس عبدالعزيز شاهين الطائي مدير بلدیات ذي قار وتكليف المهندس باسم نجم عبد مؤقتا لحين تسمية البديل".

وبحسب الوثيقة، "اعفاء الدكتور صدام صاحب الطويل مدير عام دائرة صحة ذي قار وتكليف الدكتور أوس عادل جاسم بدلا عنه".

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