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وثيقة.. إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-11-29T11:16:31+0000
وثيقة.. إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق

شفق نيوز/ قرر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق.

وجاء في وثيقة موقعة من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 21 / 11 / 2021، وما عرضته رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية والحاقا بالبيان المرقم (76 / ق / أ) المؤرخ 17 / 11 / 2020، واستنادا إلى أحكام المادة (30 / ثالثاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (190) لسنة 1979 والمادة (3/تاسعا) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2017 تقرر، إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية - رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية من القضاة المدرجة أسماؤهم أدناه إضافة إلى أعمالهم.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الوثيقة التي تبين اسماء القضاة.

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