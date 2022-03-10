وثيقة .. طلب برلماني للحكومة بتشكيل مجلس حماية المستهلك من "الاحتكار والمضاربة"

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس تقديمه طلبا إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بتشكيل مجلس حماية المستهلك العراقي.

وقال السوداني في بيان اليوم، إنه استند في طلبه الى قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وذلك لضمان حصول المواطن على السلع والمواد بالاسعار الطبيعية بعيدا عن الاحتكار والمضاربة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون.

ووجه أيضا بمراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها وكمياتها المضبوطة، وتأمين المواد التي تشهد شحّة، سواء عبر تحفيز المنتج المحلّي، أو الاستيراد من مختلف المصادر والمناشئ، فضلاً عن تهيئة الصوامع، وتجهيز الطاقة الخزنية استعداداً لمواسم الحصاد وتأمينها.

ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم بأسره.