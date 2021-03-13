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وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

Category: سیاسة

Date: 2021-03-13T11:21:02+0000
وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

شفق نيوز/ وجهت عضو مجلس النواب العراقي بسمة محمد بسيم، طلبا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تلتمس فيه التخفيف من إجراءات حظر التجوال في البلاد.

والتمست محمد في الطلب المذيل بتوقيعها "جعل حظر التجوال جزئيا طيلة أيام الأسبوع، وتوفير بدل نقدي يعين الأسر الفقيرة أيام حظر التجوال".

وأكدت أن الحظر الشامل أثر على العوائل المتعففة سلبيا.

وتفرض السلطات العراقيّة منذ اكثر من اسبوعين حظرا للتجوال ينقسم بين الشامل والجزئي كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

خرج المئات من الأشخاص في تظاهرات بمناطق ومدن مختلفة في البلاد تنديدا بالحظر، مطالبين برفعه لكي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم كونهم من محدودي الدخل.

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