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وثيقة .. صدور مذكرة قبض جديدة بحق الكبيسي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T10:31:28+0000
وثيقة .. صدور مذكرة قبض جديدة بحق الكبيسي

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية مذكرة قبض وتحرٍ بحق المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي يحيى الكبيسي الذي يقطن في العاصمة الأردنية عمّان.

وصدرت المذكرة في يوم 16 من شهر آذار الجاري بتهمة "القذف"، وفقا للوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى.

والكبيسي يظهر على عدد من القنوات الفضائية ومعروف عنه مواقفه المناوئة للعملية السياسية في العراق من بعد سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية وحلفائها.

وسبق أن أصدر القضاء العراقي في العام 2019 مذكرة قبض بحق الكبيسي بتهمة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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