سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة .. رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته

Category: سیاسة

Date: 2021-12-30T09:07:54+0000
وثيقة .. رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجمهورية العراقية المنتهية ولايته برهم صالح يوم الخميس توقيعه المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، ٩ كانون الثاني 2022.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام قلائل على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية بالعراق على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

وأضاف "هذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

related

البرلمان يحدد موعد "تمرير" قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-13 20:20:15
البرلمان يحدد موعد "تمرير" قانون المحكمة الاتحادية

وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

Date: 2019-11-16 19:06:22
وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

Date: 2021-05-18 16:38:15
صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

"صادقون" تصدر توضيحا على "بصاق" عدي عواد

Date: 2019-12-27 13:10:33
"صادقون" تصدر توضيحا على "بصاق" عدي عواد

عشرات النواب يتحركون لترشيح رئيس للحكومة العراقية من البرلمان

Date: 2020-03-12 10:15:21
عشرات النواب يتحركون لترشيح رئيس للحكومة العراقية من البرلمان

28 نائباً يقدمون طلباً لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

Date: 2020-12-20 17:15:14
28 نائباً يقدمون طلباً لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح يؤكدان على التعاون للتغلب على المرحلة الراهنة في العراق

Date: 2021-11-17 12:45:34
نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح يؤكدان على التعاون للتغلب على المرحلة الراهنة في العراق

تحالف الصدر يسمي القائمة القصيرة لمرشحي رئاسة الحكومة ويترقب "مفاجأة صالح"

Date: 2020-01-30 12:42:29
تحالف الصدر يسمي القائمة القصيرة لمرشحي رئاسة الحكومة ويترقب "مفاجأة صالح"