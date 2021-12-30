وثيقة .. رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجمهورية العراقية المنتهية ولايته برهم صالح يوم الخميس توقيعه المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، ٩ كانون الثاني 2022.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام قلائل على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية بالعراق على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

وأضاف "هذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".