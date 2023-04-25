وثيقة .. رئيس البرلمان العراقي يقاضي السياسي حيدر الملا

شفق نيوز/ رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، شكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد السياسي حيدر الملا بتهمة الإساءة وتوجيه الإهانة إلى الحبلوس.

واتهم وكيل رئيس مجلس النواب بحسب نص الشكوى، الملا بتزييف محرر رسمي واستعماله في تغريدة مسيئة لموكله على تطبيق "تويتر" بتاريخ 20 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وان التغريدة تضمنت توجيه إهانة لموكله.

ووفقا للشكوى، فإن هذه الأفعال تمثل مجموعة جرائم مكتملة الأركان تتمثل بإهانة رئيس مجلس النواب عبر إحدى وسائل الإعلام العلانية وهو ما ينطبق بشأنه نص المادتين (226) و(1/433) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 وجريمة تحرير واستعمال محرر "مزيف" ينطبق بشأنه حكم المادتين (295) و(298) من القانون ذاته.

وطلب موكل الحلبوسي، تحريك شكوى بحق المشكو منه (حيدر الملا) عن الجرائم المذكورة وتحميله المسؤولية.

وكان الملا قد نشر وثيقة على "تويتر" أدعى فيها امتلاك الحلبوسي طائرة خاصة يستقلها في رحلاته إضافة إلى بذخه الملايين بهدف إبراز سلطته ، داعيا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون إلى تقصي مصدر تلك الأموال التي ينفقها رئيس مجلس النواب على حد زعمه.