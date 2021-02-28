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وثيقة .. ذوو ضحايا الإحتجاجات في ذي قار يرفضون الترشيح لمنصب المحافظ

Category: سیاسة

Date: 2021-02-28T05:28:16+0000
وثيقة .. ذوو ضحايا الإحتجاجات في ذي قار يرفضون الترشيح لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ قالت "عوائل شهداء ثورة تشرين في الناصرية" يوم الأحد إنها لم ولن ترشح أحداً منها لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في المحافظة بدلا من المستقيل ناظم الوائلي.

وأصدرت العوائل بيانا رسميا اليوم، جاء فيه: نحن عوائل الإحتجاج السلمي في الناصرية نعلن أمامكم جميعا بأننا لم نرشح أي شخص من عوائل الشهداء لمنصب المحافظ اطلاقا، ولم نلبِ أي دعوة توجهت لنا لشغل أي منصب.

وقالت أيضا "لا نرشح ولا ندعم أي شخصٍ من داخل الناصرية أو خارجها لمنصب المحافظ".

وقتل وأصيب العشرات من المحتجين مساء الجمعة  26 من شهر شباط في مدينة الناصرية في أسوأ موجة عنف رافقت الإحتجاجات في مدينة الناصرية التي لم تتراجع فيها حدة التظاهرات منذ شهر تشرين الأول العام 2019.

و كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة 26 من شهر شباط الجاري، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

كما أمر الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة أعمار المحافظة وأطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص بيان "عوائل شهداء ثورة تشرين في الناصرية" وفقا للآتي:

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