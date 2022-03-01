وثيقة .. دعوى قضائية ضد صالح والكاظمي بشأن العفو عن تاجر المخدرات

شفق نيوز/ رفع محامٍ يُدعى أحمد شهيد مرهون اليوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم أحمد صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لأصدارهما مرسوما جمهوريا يقضي بالعفو عن المدان بالتجارة بالمواد المخدرة "جواد لؤي جواد" نجل محافظ النجف السابق.

وقال المشتكي في الدعوى التي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، إن "المادة (28)، والمادة (14) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم غير المشمولة بالعفو الخاص رقم 73 لسنة 2021، وهنا قد خالف المشكو منهما (صالح والكاظمي) القانون عن إساءة إستعمال السلطة، والاستغلال الوظيفي، والحنث عن اليمين".