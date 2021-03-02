وثيقة خاصة بتكليف عبد الغني الأسدي تكشف عن إبقاء ابو علي البصري في منصبه

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عن اعادة حميد الشطري إلى جهاز الأمن الوطني وإلغاء امر تعيينه رئيسا لخلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ وكانت خاصة بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار، تضمنت تكليف الشطري بتسيير أمور الجهاز لانشغال الاسدي بتكليفه الجديد.

فيما ورد في الوثيقة أيضا؛ إنهاء تنسيب الشطري بمنصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بدلا عن ابو علي البصري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز في 25 كانون الثاني 2021؛ أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تراجع عن قرار إعفاء ابو علي البصري قائد خلية الصقور.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد.