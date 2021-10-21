وثيقة .. حيدر الملا يواجه دعوى قضائية جديدة

شفق نيوز/ رفع المحامي أحمد شهيد مرهون، دعوى قضائية ضد القيادي في تحالف "تقدم" حيدر الملا بتهمة تبنيه افكارا تدعو الى التحريض على العنف والكراهية والطائفية والعنصرية، واشادته بالتطبيع مع إسرائيل.

والتمس المحامي وفقا للدعوى التي أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، من الإدعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملا، "وبحق كل شخص يدعو إلى إثارة العنف والكراهية، والطائفية والتمجيد والإشادة بالكيان الصهيوني".

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد استبعاد المرشح عن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

واستند قرار الاستبعاد إلى المادة 14 من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".

واتخذ القرار بناء على شكوى تقدم بها عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي بعد الاستماع إلى تسجيل صوتي للملا ورد فيه عبارات نابية والاشادة بالتطبيع مع إسرائيل والتهجم على النظام السياسي بالعراق.