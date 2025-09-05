وثيقة.. حزب الدعوة يفصل 3 من قياداته البارزة جنوبي العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الانضباط الحزبي داخل حزب الدعوة الإسلامية في العراق، عن فصل 3 من قيادات الحزب في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ان "هيئة الانضباط الحزبي تدارست قضية الدعاة الذين رشحوا خارج قائمة ائتلاف دولة القانون مع قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية التي يقودها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهم كل من عباس حيال، عباس حجاج، وفاخر حسين مطر"، لافتا إلى أن "الحزب قرر بعد عدم تراجعهم عن التنبيه الذي وجه لهم فصلهم من الحزب مفصلاً دائماً".

وبينت الوثيقة، أن "القرار صدر استنادا الى احكام المادة 17 /7 والمادة 11 من الفصل الأول من الباب الثاني من النظام الداخلي لحزب الدعوة الإسلامية".

وتشير مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أحد المفصولين من الحزب يشغل منصب مدير عام مصنع الحديد والصلب بمحافظة البصرة جنوبي العراق".