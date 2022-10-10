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وثيقة.. توصية برلمانية وتواقيع لإنهاء تكليف عبد الجبار بمهام وزير المالية وتحريك شكوى ضده

Category: سیاسة

Date: 2022-10-10T12:10:12+0000
وثيقة.. توصية برلمانية وتواقيع لإنهاء تكليف عبد الجبار بمهام وزير المالية وتحريك شكوى ضده

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الإثنين، بجمع تواقيع برلمانية لإنهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية خلفاً للوزير المستقيل علي علاوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من النواب داخل البرلمان جمعوا تواقيع لإنهاء تكليف إحسان عبد الجبار بمهام وزير المالية لتلكؤه بمهام عمله واخفاقه وتأخره في تطبيق فقرات قانون الأمن الغذائي".

وفي السياق، أوصت اللجنة المالية النيابية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل / وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية وتحريك شكوى جزائية ضده. وجاء في وثيقة موقعة من قبل رئيسة اللجنة محاسن حمدون حامد وموجهة الى رئيس مجلس النواب، "حسب توجيهاتكم في الجلسة رقم (3) المنعقدة يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۸، وبناء على مقررات اجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/۱۰/9، حيث وجدت اللجنة ان وزير النفط المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة قد خالف احكام المواد (۳۰) و(۳۳) و (34/اولا/ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ المعدل في تأدية المسؤوليات المناطة بوزير المالية وتنفيذ القوانين المالية وعدم تقديم البيانات المالية الى مجلس النواب، ولمخالفته لأحكام المواد (15/اولا) و (15/رابعا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة ٢٠١٨ بالامتناع عن الاجابة على مخاطبات اللجنة وتزويدنا بالبيانات المطلوبة لغرض ممارسة دورنا الرقابي، ولقيامه بتعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ وتعليمات تنفيذه وتأسيساً على ما تقدم توصي اللجنة المالية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية".

كما أوصت اللجنة الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك شكوى جزائية على السيد عبد الجبار (بدلالة المادة (٢/١٩) واستنادا لاحكام المادة (۳۲۹)) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".

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