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وثيقة.. تكليف السهيل والبرزنجي بمهام وكيل الخارجية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-19T16:57:35+0000
وثيقة.. تكليف السهيل والبرزنجي بمهام وكيل الخارجية العراقية

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تكليف "صفية السهيل" و"عمر البرزنجي" بمهام وكيل وزارة الخارجية العراقية.

وجاء في وثيقة موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، كشف النقاب عنها، اليوم الثلاثاء، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تكليف صفية طالب السهيل، وعمر أحمد كريم البرزنجي بمهام وكيل وزارة الخارجية، استناداً للصلاحيات المخولة للكاظمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2016".

وتشغل صفية السهيل منصب سفيرة العراق لدى إيطاليا، فيما يشغل عمر البرزنجي منصب السفير العراقي لدى دولة قطر

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