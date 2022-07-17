سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة .. تقديم طلب إلى الادعاء العام العراقي لفتح تحقيق بالتسجيلات المنسوبة للمالكي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-17T06:56:14+0000
وثيقة .. تقديم طلب إلى الادعاء العام العراقي لفتح تحقيق بالتسجيلات المنسوبة للمالكي

شفق نيوز/ قدمت المحامية زينب جاسم باقر، اليوم الأحد، طلب إخبار إلى المدعي العام بمحكمة الكرخ في العاصمة بغداد بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي والتي هاجم فيها أطرافا وقوى سياسية والجيش والشرطة وعددا من الدول.

وقالت باقر في الإخبار المقدم إلى محكمة الكرخ، وتحصلت شفق نيوز على نسخة منها، إن هذه التسجيلات يدعى ناشرها الصحفي المدعو (علي فاضل) أنها تعود للمالكي، وقد عاود على نشر أكثر من مقطع صوتي، والتي احتوت جميعها على مضمون خطير يمس الأمن الوطني للبلاد.

واعتبرت المحامية هذه التسجيلات بمثابة "دعوة إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد".

وطالبت زينب باقر الإدعاء العام "بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الحقيقة وبيانها للرأي العام للتوصل إلى الجهة التي تقف وراء التسجيلات، وفضح الجلسات الخاصة للمواطن العراقي (علي فاضل)، أو الجهة التي تقف وراء تزوير التسجيلات لبيانها بالصورة الظاهرة للعيان على أنها منسوبة للمالكي".

وكان الناشط والصحفي علي فاضل الذي يتواجد خارج العراق قد نشر خلال الأيام القليلة الماضية اربعة مقاطع صوتية منسوبة إلى المالكي وجه فيها الأخير تهما إلى عدة قادة وزعماء سياسيين بمقدمتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي آخر تسجيل والذي نُشره فاضل مساء أمس السبت تحدث الصوت المزعوم للمالكي عن التحضير لمواجهات مسلحة في النجف مع أنصار التيار الصدري، وانه سيتصدى لهم عبر مجاميع عشائرية مسلحة، متهما الصدر بمحاولة تصفيته جسديا.

وكان المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد نفى، يوم الأربعاء الماضي، التسجيل الصوتي المنسوب إلى الأخير والذي هاجم به قادة وقوى سياسية أبرزها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.

related

الإطار التنسيقي يقدم طلباً رسميا لإرجاء إنعقاد جلسة البرلمان بضعة ساعات

Date: 2022-01-09 08:57:13
الإطار التنسيقي يقدم طلباً رسميا لإرجاء إنعقاد جلسة البرلمان بضعة ساعات

الكاظمي يوجّه بالتحقيق "الفوري" بحادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

Date: 2021-04-24 22:57:24
الكاظمي يوجّه بالتحقيق "الفوري" بحادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

وثيقة .. برلماني يُحرّكُ مذكرة قبض سابقة بحق علي حاتم السليمان

Date: 2022-04-23 20:14:25
وثيقة .. برلماني يُحرّكُ مذكرة قبض سابقة بحق علي حاتم السليمان

لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تزور أربيل

Date: 2022-03-20 06:14:37
لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تزور أربيل

متظاهرون يحاصرون رئيس حكومة محلية لمحافظة عراقية ويستولون على عجلة لموكبه

Date: 2019-12-10 13:51:28
متظاهرون يحاصرون رئيس حكومة محلية لمحافظة عراقية ويستولون على عجلة لموكبه

بعد الكاظمي.. أربعة وزراء بحكومته يفصحون عن ذممهم المالية

Date: 2020-08-10 11:28:16
بعد الكاظمي.. أربعة وزراء بحكومته يفصحون عن ذممهم المالية

في زيارة غير معلنة.. وزير الاستخبارات الإيرانية يصل بغداد

Date: 2021-07-14 12:53:30
في زيارة غير معلنة.. وزير الاستخبارات الإيرانية يصل بغداد

إيران تحتج على بناء تركيا للسدود: تضرنا وكذلك العراق

Date: 2022-05-10 06:19:25
إيران تحتج على بناء تركيا للسدود: تضرنا وكذلك العراق