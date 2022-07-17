وثيقة .. تقديم طلب إلى الادعاء العام العراقي لفتح تحقيق بالتسجيلات المنسوبة للمالكي

شفق نيوز/ قدمت المحامية زينب جاسم باقر، اليوم الأحد، طلب إخبار إلى المدعي العام بمحكمة الكرخ في العاصمة بغداد بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي والتي هاجم فيها أطرافا وقوى سياسية والجيش والشرطة وعددا من الدول.

وقالت باقر في الإخبار المقدم إلى محكمة الكرخ، وتحصلت شفق نيوز على نسخة منها، إن هذه التسجيلات يدعى ناشرها الصحفي المدعو (علي فاضل) أنها تعود للمالكي، وقد عاود على نشر أكثر من مقطع صوتي، والتي احتوت جميعها على مضمون خطير يمس الأمن الوطني للبلاد.

واعتبرت المحامية هذه التسجيلات بمثابة "دعوة إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد".

وطالبت زينب باقر الإدعاء العام "بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الحقيقة وبيانها للرأي العام للتوصل إلى الجهة التي تقف وراء التسجيلات، وفضح الجلسات الخاصة للمواطن العراقي (علي فاضل)، أو الجهة التي تقف وراء تزوير التسجيلات لبيانها بالصورة الظاهرة للعيان على أنها منسوبة للمالكي".

وكان الناشط والصحفي علي فاضل الذي يتواجد خارج العراق قد نشر خلال الأيام القليلة الماضية اربعة مقاطع صوتية منسوبة إلى المالكي وجه فيها الأخير تهما إلى عدة قادة وزعماء سياسيين بمقدمتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي آخر تسجيل والذي نُشره فاضل مساء أمس السبت تحدث الصوت المزعوم للمالكي عن التحضير لمواجهات مسلحة في النجف مع أنصار التيار الصدري، وانه سيتصدى لهم عبر مجاميع عشائرية مسلحة، متهما الصدر بمحاولة تصفيته جسديا.

وكان المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد نفى، يوم الأربعاء الماضي، التسجيل الصوتي المنسوب إلى الأخير والذي هاجم به قادة وقوى سياسية أبرزها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.