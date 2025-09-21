وثيقة.. تعديل نظام الحملات الانتخابية لمنع الاستغلال الوظيفي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الأحد، مصادقة مجلس المفوضين على مقترحات الرئاسات الأربع وتضمين تلك الفقرات بنظام الحملات الانتخابية، لمنع الاستغلال الوظيفي للمرشحين في حملاتهم الانتخابية.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن المجلس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم تعديل المادة 10 من القسم الثالث لتنص على عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح انفسهم او لمرشحين بعينهم بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.

واعتبر القرار وفقاً للوثيقة ذاتها، منح كتب الشكر والتقدير ومنح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية.

كما اعتبر القرار أيضاً، إصدار أوامر تعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها، واستخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بأنواعها لأغراض انتخابية، استغلالاً وظيفياً.

وأضاف القرار، المادة ۲۲ على القسم الثالث من النظام لتنص على المرشحين والأحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية.

كما أضاف المادة ۲۳ إلى القسم الثالث من النظام لتنص على تطبيق العقوبات الواردة في الفصل السابع من قانون الانتخابات على المخالفين لأحكام هذا النظام، ولمجلس المفوضين فرض العقوبات الواردة في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية في حال مخالفة احكام هذا النظام.