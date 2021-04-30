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وثيقة.. تحالف الحلبوسي يتلقى أول "طعنة انتخابية"

Category: سیاسة

Date: 2021-04-30T15:13:57+0000
وثيقة.. تحالف الحلبوسي يتلقى أول "طعنة انتخابية"

شفق نيوز/ انسحبت الجبهة التركمانية العراقية من تحالف "التقدم الوطني" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليتلقى أول "طعنة" في سباق الانتخابات البرلمانية المبكرة.

جاء ذلك في طلب تقدم به رئيس الجبهة حسن توران، أمس الخميس، إلى مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال توران في الطلب المقدم إن الجبهة التركمانية ستبقى تحت مظلة "تحالف جبهة تركمان العراق الموحد".

وتشهد البلاد حراكاً متسارعاً في أروقة السياسة لتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وسيكون تحالف الحلبوسي أمام منافس مباشر يتمثل بتحالف "العزم" بقيادة خميس الخنجر وقوى أخرى في المناطق ذات الأكثرية السنية شمالي وغربي البلاد.

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