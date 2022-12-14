وثيقة .. برلماني يُقدم شكوى ضد السوداني وحكومته لإرسالهم مبلغ 400 مليار دينار للإقليم

شفق نيوز/ قدّم عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، يوم الأربعاء، شكوى إلى الإدعاء العام ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومتهم للموافقة على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام للشهرين الأخيرين من العام 2022.

واعتبر السلامي في شكواه الذي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، أن مجلس الوزراء أرسل المبالغ "بصورة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 110/اتحادية/2019 الصادرة في 15 - 2 - 2022 فضلا عن مخالفة ذلك لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019".

وأكمل بالقول إن "إرسال المبلغ المذكور أعلاه يُشكّل إهداراً عميداً للمال العام، فضلا عن اعتباره جريمة تعطيل عمدي لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه، ومعاقب عليه وفق المادة (329) من قانون العقوبات".

وكان مصدر من حكومة اقليم كوردستان قد أفاد يوم الثلاثاء، بموافقة بغداد على ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ بان "الحكومة الاتحادية وافقت على ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين لشهري 11 و 12".

واضاف ان "هذا القرار جاء كجزء من اتفاق مبدئي بين أربيل وبغداد حول حصة الإقليم المالية".