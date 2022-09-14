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وثيقة.. برلماني يطعن بقرار الكاظمي قبول استقالة وزير المالية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-14T19:25:40+0000
وثيقة.. برلماني يطعن بقرار الكاظمي قبول استقالة وزير المالية

شفق نيوز/ تقدم النائب مثنى السامرائي، يوم الأربعاء، بشكوى قضائية للطعن بقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبول استقالة وزير المالية علي عبدالامير علاوي وتكليف وزير النفط إضافة لوظيفته بمهام وزير المالية.

وطلب السامرائي بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، الحكم بعدم صحة قبول الاستقالة من قبل الكاظمي والغائه.

يشار الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كلّف يوم الثلاثاء، 16 آب 2022، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة "بشكل مؤقت"، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.

ولاحقاً فنّدت وزارة المالية العراقية، معلومات تحدثت عن مغادرة وزيرها المستقيل علي علاوي البلاد بعد تعرضه لتهديدات من قبل جهة سياسية.

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