وثيقة .. برلماني يخاطب الكاظمي لإزالة تجاوزات الأحزاب على بنايات لحزب البعث

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي حسن السلامي، يوم الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإزالة تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية وتحويلها لمدارس ومراكز صحية.

وقال السلامي في كتاب وجهه الى الكاظمي وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "استنادا لإحكام المادة (٦١/سابعا) من الدستور و المادة (١٥) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، تفضلكم باتخاذ الإجراءات الأصولية لإزالة تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية والساحات التابعة الى حزب البعث في محافظة النجف وذلك للحاجة الماسة لها لإفتتاحها مدارس ومراكز صحية حكومية جديدة".