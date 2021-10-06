وثيقة .. برلماني: وزارة الصحة تتسبب بهروب مدانين بصفقة فساد بحوزتهم 6 مليارات دينار

شفق نيوز/ اتهم النائب المستقل باسم خشان، يوم الأربعاء، وزارة الصحة العراقية بالتورط في هروب مدانين بصفقة فساد وبحوزتهم 6 مليارات دينار.

وكتب خشان على حسابه في فيسبوك منشوراً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "بعد إدانة المتورطين في صفقة الثلاجات وحبسهم لأربع سنوات، وبعد تصديق الحكم، وجهت وزارة الصحة كتابا الى لجنة العفو تدعي فيه عدم وجود ضرر على المال العام، وإن سعر 42 مليون للثلاجة الواحدة مناسب جدا، فأصدرت لجنة العفو قرارها بشمولهم بالعفو، وأفرج عن المدانين دون أن يعيدوا الاموال المسروقة".

واضاف، "لما علمت بهذا القرار، اتصلت بهيئة النزاهة في بغداد، وطلبت منهم تمييز قرار لجنة العفو، فنقضت محكمة التمييز القرار وقررت إعادتهم الى السجن، لكنهم هربوا خارج العراق، ومعهم ما خف حمله من الأموال التي سرقوها".

وتابع خشان، "فعلت ما يوجبه الدستور عليّ من حماية المال العام، لكن الوزارة كانت سببا لهروب المدانين ومعهم أكثر من ستة مليارات سرقوها من أموال علاج الفقراء.

وأرفق النائب المستقل صورة من قرار نقض شمول المدانين بالعفو.