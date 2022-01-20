وثيقة.. برلماني عراقي: مدير عام يملي على وزير النقل ليعاقب موظف

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند، يوم الخميس، عن قيام وزير النقل ناصر الشبلي بمعاقبة موظف في شركة الخطوط الجوية العراقية لمجرد انتقاده لأحد مدير عام في الوزارة.

وقال سند في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وزير النقل نقل موظف كاونتر مسكين في الخطوط الجوية العراقية في مطار البصرة بعد انتقاده لمدير الموانئ (فرحان الفرطوسي) بسبب استئجاره طائرة لوحده".

واضاف "تم تصوير الموظف وهو يتكلم مع صديقه وارساله لمدير الموانئ والذي تعهد بإنزال أشد العقوبات".

وتساءل سند "يعني مدير شركة الموانئ يملي على الوزير وينقل موظف من غير شركة (الخطوط) لشركة اخرى (السكك)!"، مشيرا الى ان "راتب الولد نزل للـ٣٠٠ ألف".

وأكد النائب المستقل "اقسم بالله وكل عزيز عندي الولد (الموظف) ما اعرفه ولا الي علاقه بيه ولا معبرلي اي معلومة. هاي بدل ما تحاسبون شخص متغطرس يطير بطيارة لوحده بشدة ونص (15 ألف دولار) أجرتها، تجون على هذا الفقير!".

ودعا سند أعضاء مجلس النواب الى "مساعدتنا بمحاسبة هؤلاء".