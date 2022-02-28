وثيقة.. برلمانية تطلب من رئيس الجمهورية التحقيق بـ"شهادة الإعدادية" للكاظمي

شفق نيوز/ طلبت النائب عن كتلة صادقون النيابية محاسن خيري الدليمي، يوم الاثنين، من رئيس الجمهورية برهم صالح تشكيل لجنة تحقيقية بشأن شهادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالدراسة الإعدادية.

وقالت الدليمي في كتاب وجهته الى رئيس الجمهورية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "بتأريخ 9 / 4 / 2020 صدر مرسوم جمهوري بتكليف مصطفى عبد اللطيف الكاظمي لتشكيل الحكومة، وقد تبين فيما بعد أن رئاسة الجمهورية لم تتحقق من صحة صدور وأوليات شهادة المكلف للإعدادية حيث تبين فيما بعد أن المكلف قد انهى الإعدادية بعمر ال 16 سنة حسب كتاب وزارة التربية المعطوف على كتاب النائب مصطفى سند".

وأضافت، "لكون هذا الأمر يعد خرقا دستوريا خطيرا فيما إذا صح فأرجوا التفضل بالموافقة على تشكيل لجنة تحقق من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والادعاء العام للتحقق من موضوع الشهادة والعمر".

وكان النائب المستقل مصطفى سند طالب وزارتي التربية والتعليم العالي بتزويده بنسخة من شهادة تخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الدراسة الإعدادية والجامعية.

وردّت وزارة التربية على النائب مصطفى سند، وأظهرت وثيقة من قبل الوزارة أن الكاظمي من مواليد 1967 وتخرج من إعدادية مسائية للعام الدراسي 1983 – 1984 ، أي أن عمره كان 17 سنة، في حين أن الطالب يتخرج من الدراسة الاعدادية بعمر الـ18 سنة على اقل تقدير (6 سنوات في الدراسة الابتدائية ومثلها في الاعدادية).