وثيقة.. الإطاحة بوسام الحردان من رئاسة صحوة العراق بعد مؤتمر "التطبيع"

شفق نيوز/ قررت الهيئة التأسيسية لأبناء "صحوة العراق"، يوم الاثنين، إقالة رئيس الصحوة وسام الحردان من منصبه، على خلفية مشاركته في مؤتمر تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي أقيم في عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ اليوم من المكتب الخاص لـ"صحوة أبناء العراق" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قررت الهيئة التأسيسية للصحوة في تاريخ 25 ايلول/ سبتمبر الجاري، تكليف الشيخ محمد علي سليمان خلف، النائب الاول لتسيير امور الصحوة وادارة مكاتبها.

كما كلفت الشيخ مؤيد ابراهيم الحميشي، النائب الثاني الإداري وناطقاً رسمياً باسم صحوة ابناء العراق.

واكدت على ان هذه القرارات تعتبر نافذة من تاريخ نشرها لحين انتخاب رئاسة جديدة للصحوة.

وكان تجمع يضم نحو ودعت نحو 300 شخصية عراقية "سنية وشيعية"، عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي 24 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، دعا الى أن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وشارك في المؤتمر رئيس صحوة ابناء العراق، وسام الحردان وآخرين، وعلى اثر ذلك توالت ردود الافعال الغاضبة، حيث أعربت الحكومة العراقية عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

كما حذرت رئاسة الجمهورية العراقية، من محاولات تأجيج الوضع العام وتهديد السلم الاهلي في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض للتطبيع مع اسرائيل

في حين قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاجتماع الذي عُقد في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

وفي اليوم التالي السبت، اعلن "رئيس صحوات العراق" احمد ابو ريشة، عن رفعه دعوى قضائية ضد وسام الجردان (الذي يحمل المنصب ذاته)، امام القضاء العراقي بسبب مؤتمر التطبيع مع اسرائيل، متهماً الأخير بانتحاله المنصب فضلاً عن ما وصفها "جريمة" الدعوة الى التطبيع مع اسرائيل.