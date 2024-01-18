وثيقة .. المفوضية تعلن "برهان ناصر النمراوي" بديلا لعضوية الحلبوسي في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، اعتبار برهان النمراوي المرشح في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، نائباً في مجلس النواب بديلاً عن المنهية عضويته رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بشأن النائب البديل للحلبوسي، وقرر أن المرشح البديل من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال محمد ريكان الحلبوسي ضمن قائمة محافظة الأنبار، هو برهان ناصر محمد فهد النمراوي، صاحب أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين عن تحالف "تقدم" الوطني لمحافظة الأنبار الذي حصل على 6716 صوتاً.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.