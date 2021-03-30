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وثيقة.. المالية ترفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"نعيم عبعوب"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-30T10:35:38+0000
وثيقة.. المالية ترفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"نعيم عبعوب"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية، أمراً برفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين بغداد الأسبق، نعيم عبعوب.

وجاء في وثيقة صادرة عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "الحاقا بإعمامنا المرقم 16832 في 13 / 8 / 2018 واستنادا لماجاء بكتابي رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية محكمة جنايات الرصافة المرقمين 896 /ج ن / 2018 في 3 / 3 / 2021 و 16 / 2 / 2021، تقرر رفع اشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى (نعيم عبعوب مساعد رحيمه الكعبي).

وكانت الشرطة الدولية- الانتربول- اعتقلت على الحدود بين سوريا ولبنان في ايار مايو 2019 أمين العاصمة بغداد السابق نعيم عبعوب، على خلفية تهم فساد وإهدار للمال العام خلال فترة توليه المنصب من عام 2013 وحتى عام 2015.

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