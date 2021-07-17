سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. الكشف عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع امريكا

Category: سیاسة

Date: 2021-07-17T13:21:38+0000
وثيقة.. الكشف عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع امريكا

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم السبت، عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتوجه الوفد الى العاصمة الامريكية واشنطن يوم الأربعاء المقبل ولمدة يومين للتفاوض بشأن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا.

ويضم الوفد المكون من 25 عضواً، وزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس الهيئة الوطنية الاستثمار سهى داود، إلى جانب وكلاء وزارات وقادة عسكريين كبار.

وفي وقت سابق، اعلن البيت الابيض في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل.

وذكر البيت الابيض "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب برئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض في 26 يوليو 2021، وستسلط زيارة رئيس الوزراء الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وتعزيز التعاون الثنائي ضمن الإطار الاستراتيجي".

وبين ان "الزيارة ستركز أيضا على المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك من خلال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ""، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

related

أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

Date: 2020-06-12 17:34:32
أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Date: 2021-04-07 15:16:16
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن لاعادة الدواعش من العراق وسوريا

Date: 2021-06-29 11:46:04
تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن لاعادة الدواعش من العراق وسوريا

بومبيو: العراق ولبنان يستحقان التخلص من تدخلات نظام خامنئي

Date: 2019-11-06 06:20:40
بومبيو: العراق ولبنان يستحقان التخلص من تدخلات نظام خامنئي

خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" في العراق

Date: 2021-01-08 08:13:09
خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" في العراق

بومبيو يتهم خامنئي بـ"التضحية" بشباب إيران في ثلاثة بلدان بينها العراق

Date: 2020-02-27 06:31:59
بومبيو يتهم خامنئي بـ"التضحية" بشباب إيران في ثلاثة بلدان بينها العراق

أمريكا ترحب بإقرار الموازنة في العراق: يمكنه الآن المضي قدما في تحقيق الإصلاحات

Date: 2021-04-01 13:44:18
أمريكا ترحب بإقرار الموازنة في العراق: يمكنه الآن المضي قدما في تحقيق الإصلاحات