وثيقة.. الكشف عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع امريكا

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم السبت، عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتوجه الوفد الى العاصمة الامريكية واشنطن يوم الأربعاء المقبل ولمدة يومين للتفاوض بشأن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا.

ويضم الوفد المكون من 25 عضواً، وزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس الهيئة الوطنية الاستثمار سهى داود، إلى جانب وكلاء وزارات وقادة عسكريين كبار.

وفي وقت سابق، اعلن البيت الابيض في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل.

وذكر البيت الابيض "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب برئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض في 26 يوليو 2021، وستسلط زيارة رئيس الوزراء الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وتعزيز التعاون الثنائي ضمن الإطار الاستراتيجي".

وبين ان "الزيارة ستركز أيضا على المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك من خلال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ""، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.